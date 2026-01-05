Зеленський обговорив потенціал СБУ із Героєм України, полковником Козаком

Головна мета зустрічі - посилення захисту українського суверенітету через активні дії СБУ. Василь Козак є одним із тих воїнів, хто розробляє операції, що стають найвідчутнішими для окупантів. За ці бойові успіхи він раніше був удостоєний звання Героя України.

Зеленський зазначив, що держава має використати досвід та бачення полковника для зміцнення безпеки країни.

"Обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого", - заявив глава держави.

Зміцнення спецслужби

Президент підкреслив, що такі зустрічі дозволяють краще координувати зусилля та впроваджувати найефективніші стратегії боротьби. Він запевнив, що Україна продовжить зміцнювати свій захист, спираючись на професіоналізм топових офіцерів спецслужб.