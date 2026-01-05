RU

Зеленский обсудил потенциал СБУ с Героем Украины, полковником Козаком

Зеленский провел встречу с Василием Козаком (фото: Getty Imeges)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский встретился с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком. Ключевой темой разговора стало обсуждение потенциала спецслужбы и реализация новых активных операций на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента.

Главная цель встречи - усиление защиты украинского суверенитета через активные действия СБУ. Василий Козак является одним из тех воинов, кто разрабатывает операции, которые становятся самыми ощутимыми для оккупантов. За эти боевые успехи он ранее был удостоен звания Героя Украины.

Зеленский отметил, что государство должно использовать опыт и видение полковника для укрепления безопасности страны.

"Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного", - заявил глава государства.

Укрепление спецслужбы

Президент подчеркнул, что такие встречи позволяют лучше координировать усилия и внедрять эффективные стратегии борьбы. Он заверил, что Украина продолжит укреплять свою защиту, опираясь на профессионализм топовых офицеров спецслужб.

 

Напомним, 5 января президент Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.

Также известно, что президент Украины встретился с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой, заявив, что тот "в команде Украины".

Владимир Зеленский Служба безопасности Украины