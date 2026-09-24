Зеленський зустрівся з Ердоганом і обговорив безпеку в Чорному морі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і обговорив безпеку в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Лідери обговорили безпеку в Чорному морі, зокрема - як забезпечити роботу морського експортного коридору. За словами Зеленського, країни на кожному континенті залежать від українського експорту продовольства, і наразі на столі є різні варіанти для його повного відновлення.
"Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді", - наголосив президент.
Зеленський подякував Ердогану за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. За його словами, важливо, щоб війна Росії проти України завершилась "із гідністю та повагою до міжнародного права".
Президент поінформував турецького лідера про контакти з американською командою. Також сторони обговорили двосторонні питання - зону вільної торгівлі та потенційну "Drone Deal" - угоду щодо дронів.
Ще напередодні Туреччина вже передала Україні та РФ пропозицію щодо деескалації в Чорному морі - країна розробила план виходу з кризи в регіоні.
Зеленський заявляв, що Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро - за його словами, саме від російського диктатора світом поширюються війна та нестабільність.
Раніше президент також зазначав, що без повернення анексованого Криму під контроль України неможливо відновити нормальне життя та принципи міжнародного права - саме з окупації півострова у 2014 році Росія почала демонструвати неповагу до світового порядку.