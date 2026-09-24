Зеленський зустрівся з Ердоганом і обговорив безпеку в Чорному морі

Лідери обговорили безпеку в Чорному морі, зокрема - як забезпечити роботу морського експортного коридору. За словами Зеленського, країни на кожному континенті залежать від українського експорту продовольства, і наразі на столі є різні варіанти для його повного відновлення.

"Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді", - наголосив президент.

Зеленський подякував Ердогану за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. За його словами, важливо, щоб війна Росії проти України завершилась "із гідністю та повагою до міжнародного права".

Президент поінформував турецького лідера про контакти з американською командою. Також сторони обговорили двосторонні питання - зону вільної торгівлі та потенційну "Drone Deal" - угоду щодо дронів.