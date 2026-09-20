Туреччина передала Україні та РФ пропозицію щодо деескалації в Чорному морі

Туреччина розробила пропозицію щодо виходу з кризи в Чорному морі та вже передала її Україні та Росії.

З таакою заявою виступив очільник МЗС Туреччина Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

За словами турецького дипломата, наразі досягти стійкого результату у врегулюванні ситуації вкрай непросто.

Фідан зауважив, що Київ і Москва мають вибір між продовженням війни, руйнівні наслідки якої вони усвідомлюють, та пошуком компромісу.

"Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою", - заявив глава МЗС Туреччини.

Однак Фідан не захотів розкривати жодних деталей запропонованих заходів.

На цьому тлі турецький дипломат нагадав про укладену у 2022 році за посередництва Туреччини та ООН "зернову угоду". Як відомо, вона передбачала розблокування українських чорноморських портів і створення умов для безпечного експорту зерна.

"Кілька років тому ми уклали угоду, яка згодом була порушена, але, попри це, існувала фактична робоча система - сторони не втручалися. Однак зараз вони активно втручаються одна в справу іншої", - зауважив Фідан.

Він також додав, що зараз Анкара налаштована довести "цю справу" до логічного завершення.