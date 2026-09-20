Туреччина передала Україні та РФ пропозицію щодо деескалації в Чорному морі
Туреччина розробила пропозицію щодо виходу з кризи в Чорному морі та вже передала її Україні та Росії.
З таакою заявою виступив очільник МЗС Туреччина Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
За словами турецького дипломата, наразі досягти стійкого результату у врегулюванні ситуації вкрай непросто.
Фідан зауважив, що Київ і Москва мають вибір між продовженням війни, руйнівні наслідки якої вони усвідомлюють, та пошуком компромісу.
"Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою", - заявив глава МЗС Туреччини.
Однак Фідан не захотів розкривати жодних деталей запропонованих заходів.
На цьому тлі турецький дипломат нагадав про укладену у 2022 році за посередництва Туреччини та ООН "зернову угоду". Як відомо, вона передбачала розблокування українських чорноморських портів і створення умов для безпечного експорту зерна.
"Кілька років тому ми уклали угоду, яка згодом була порушена, але, попри це, існувала фактична робоча система - сторони не втручалися. Однак зараз вони активно втручаються одна в справу іншої", - зауважив Фідан.
Він також додав, що зараз Анкара налаштована довести "цю справу" до логічного завершення.
Ситуація в Чорному морі
Через російські атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру спочатку суттєво скоротилася робота портів Одеси, Чорноморська та Південного.
В Українській портовій асоціації наголошують, що подальше блокування морського коридору може негативно вплинути не лише на українську економіку, а й на світовий ринок.
Нещодавно РБК-Україна пояснювало, чому зупинилися порти і якими будуть наслідки для країни.
На тлі останніх подій Євросоюз виступив за запровадження мораторію на військові дії у Чорному морі.
На переконання Брюсселю, це посприяє безпечному експорту українського зерна.