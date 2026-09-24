Зеленский встретился с Эрдоганом и обсудил безопасность в Черном море

Лидеры обсудили безопасность в Черном море, в частности - как обеспечить работу морского экспортного коридора. По словам Зеленского, страны на каждом континенте зависят от украинского экспорта продовольствия, и сейчас на столе есть разные варианты для его полного восстановления.

"Нужна исключительно готовность России прекратить свои террористические удары по нашей инфраструктуре, чтобы Украина зеркально остановила свои дальнобойные ответы", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. По его словам, важно, чтобы война России против Украины завершилась "с достоинством и уважением к международному праву".

Президент проинформировал турецкого лидера о контактах с американской командой. Также стороны обсудили двусторонние вопросы - зону свободной торговли и потенциальную "Drone Deal" - соглашение по дронам.