Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочали переговори у президентському палаці в Анкарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президентства Туреччини в Twitter.
"Наш президент Реджеп Ердоган зустрівся у Президентському комплексі з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з робочим візитом у Туреччині", - йдеться у повідомленні.
Лідери двох країн зустрілися для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, а також ситуації навколо російсько-української війни.
Очікується, що ключовими темами стануть зусилля зі встановлення припинення вогню та пошуку шляхів до сталого миру, включно з можливим відновленням "стамбульського процесу". Обговорюватимуться й останні події на фронті та спільні підходи до подальших дипломатичних кроків.
Фото: Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі (x.com/tcbestepe)
19 листопада президент України прибув до Туреччини з робочим візитом. У аеропорту делегацію на чолі із Володимиром Зеленським зустрів, серед інших, секретар РНБО Рустем Умеров.
Цього дня була запланована зустріч українського лідера з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Основна мета - черговий раунд переговорів між сторонами.
Зеленський ще напередодні заявляв, що поїздка до Туреччини спрямована на активізацію перемовин, презентацію партнерам напрацьованих пропозицій та відновлення процесу обміну полоненими.
Раніше глава МЗС Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що російсько-українська війна зрештою завершиться дипломатичним шляхом, і Анкара є єдиним майданчиком, який може бути прийнятним для обох сторін.
Нагадаємо, Київ і Москва повернулися до переговорів у Стамбулі у 2025 році після зміни влади у США. Однак попри три зустрічі в травні, червні та липні, суттєвого прогресу досягти не вдалося, окрім питань щодо обміну військовополоненими.