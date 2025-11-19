Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре

Визит Зеленского в Турцию

19 ноября президент Украины прибыл в Турцию с рабочим визитом. В аэропорту делегацию во главе с Владимиром Зеленским встретил, среди прочих, секретарь СНБО Рустем Умеров.

В этот день была запланирована встреча украинского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основная цель - очередной раунд переговоров между сторонами.

Зеленский еще накануне заявлял, что поездка в Турцию направлена на активизацию переговоров, презентацию партнерам наработанных предложений и возобновление процесса обмена пленными.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил мнение, что российско-украинская война в конце концов завершится дипломатическим путем, и Анкара является единственной площадкой, которая может быть приемлемой для обеих сторон.

Напомним, Киев и Москва вернулись к переговорам в Стамбуле в 2025 году после смены власти в США. Однако несмотря на три встречи в мае, июне и июле, существенного прогресса достичь не удалось, кроме вопросов по обмену военнопленными.