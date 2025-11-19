RU

Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре

Фото: Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре (x.com/tcbestepe)
Автор: Валерия Полищук

Президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском дворце в Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президентства Турции в Twitter.

"Наш президент Реджеп Эрдоган встретился в Президентском комплексе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с рабочим визитом в Турции", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран встретились для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также ситуации вокруг российско-украинской войны.

Ожидается, что ключевыми темами станут усилия по установлению прекращения огня и поиска путей к устойчивому миру, включая возможное восстановление "стамбульского процесса". Будут обсуждаться и последние события на фронте и общие подходы к дальнейшим дипломатическим шагам.

 

Фото: Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре (x.com/tcbestepe)

Визит Зеленского в Турцию

19 ноября президент Украины прибыл в Турцию с рабочим визитом. В аэропорту делегацию во главе с Владимиром Зеленским встретил, среди прочих, секретарь СНБО Рустем Умеров.

В этот день была запланирована встреча украинского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основная цель - очередной раунд переговоров между сторонами.

Зеленский еще накануне заявлял, что поездка в Турцию направлена на активизацию переговоров, презентацию партнерам наработанных предложений и возобновление процесса обмена пленными.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил мнение, что российско-украинская война в конце концов завершится дипломатическим путем, и Анкара является единственной площадкой, которая может быть приемлемой для обеих сторон.

Напомним, Киев и Москва вернулись к переговорам в Стамбуле в 2025 году после смены власти в США. Однако несмотря на три встречи в мае, июне и июле, существенного прогресса достичь не удалось, кроме вопросов по обмену военнопленными.

