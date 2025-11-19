Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президентства Туреччини в Twitter.

"Наш президент Реджеп Ердоган зустрівся у Президентському комплексі з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з робочим візитом у Туреччині", - йдеться у повідомленні.



Лідери двох країн зустрілися для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, а також ситуації навколо російсько-української війни.

Очікується, що ключовими темами стануть зусилля зі встановлення припинення вогню та пошуку шляхів до сталого миру, включно з можливим відновленням "стамбульського процесу". Обговорюватимуться й останні події на фронті та спільні підходи до подальших дипломатичних кроків.

Фото: Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі (x.com/tcbestepe)