ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре

Анкара, Среда 19 ноября 2025 16:46
UA EN RU
Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре Фото: Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре (x.com/tcbestepe)
Автор: Валерия Полищук

Президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском дворце в Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президентства Турции в Twitter.

"Наш президент Реджеп Эрдоган встретился в Президентском комплексе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с рабочим визитом в Турции", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран встретились для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также ситуации вокруг российско-украинской войны.

Ожидается, что ключевыми темами станут усилия по установлению прекращения огня и поиска путей к устойчивому миру, включая возможное восстановление "стамбульского процесса". Будут обсуждаться и последние события на фронте и общие подходы к дальнейшим дипломатическим шагам.

Фото: Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре (x.com/tcbestepe)

Визит Зеленского в Турцию

19 ноября президент Украины прибыл в Турцию с рабочим визитом. В аэропорту делегацию во главе с Владимиром Зеленским встретил, среди прочих, секретарь СНБО Рустем Умеров.

В этот день была запланирована встреча украинского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основная цель - очередной раунд переговоров между сторонами.

Зеленский еще накануне заявлял, что поездка в Турцию направлена на активизацию переговоров, презентацию партнерам наработанных предложений и возобновление процесса обмена пленными.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил мнение, что российско-украинская война в конце концов завершится дипломатическим путем, и Анкара является единственной площадкой, которая может быть приемлемой для обеих сторон.

Напомним, Киев и Москва вернулись к переговорам в Стамбуле в 2025 году после смены власти в США. Однако несмотря на три встречи в мае, июне и июле, существенного прогресса достичь не удалось, кроме вопросов по обмену военнопленными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Турция Война России против Украины
Новости
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского