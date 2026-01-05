Зеленський зустрівся з ексголовою МЗС Кулебою та заявив, що він "в команді України"

Нагадаємо, Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року. У вересні 2024 року в рамках "перезавантаження уряду" його було звільнено.

Кулеба зазначив, що до його діяльності не було претензій, і відставка не пов’язана з невдачами у зовнішній політиці.

Кадрові зміни в Україні

Раніше президент України оголосив про старт "великого перезавантаження", яке торкнеться всієї системи. За словами Зеленського, буде "перезавантажено" оборонний сектор, ЗСУ, Державне бюро розслідувань та низку інших структур.

Зазначимо, одним з найгучніших стало призначення новим головою Офісу президента України ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

На місце Буданова призначили його першого заступника та керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Крім того, було ухвалено рішення, що віце-прем'єр і глава Мінцифри Михайло Федоров очолить Міністерство оборони, а чинний глава відомства Денис Шмигаль керуватиме Міненерго.

В понеділок, 5 січня, Василь Малюк заявив про відставку з посади очільника Служби безпеки України. РБК-Україна писало, що Зеленський ще минулої п'ятниці пропонував Малюку перейти на іншу посаду.