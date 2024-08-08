Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під час неї обговорювались ключові питання захисту нашої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.
"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну", - зазначив Зеленський, зауваживши на всебічних намаганнях для якнайшвидшого досягнення миру.
Президент подякував за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність так само, як в Україні.
Делегати подякували Зеленському за теплу зустріч, та за те, що президент України знайшов для них час, зауваживши, що прибувши минулої ночі у Київ, вони "відчули вибухи". На тлі цього представники США наголосили на правильності рішення щодо надання Україні пакету воєнної підтримки.
Сполучені Штати Америки є одними з ключових західних союзників України в ході її протистояння у розв'язаній РФ війні. Влада США систематично надає військову та фінансову допомогу Україні.
Зокрема, навесні США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.
Також нещодавно Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Дані кошти спрямують на зарплати та соціальні допомоги.
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