США виділили новий пакет допомоги Україні: посилить системи ППО
Сполучені Штати Америки сьогодні, 11 жовтня, оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.
До нього увійшли:
- Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;
- Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби радіоелектронної боротьби;
- Ракети для ПТРК TOW;
- ПТРК АТ-4;
- Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
"Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної прихильності Сполучених Штатів підтримці українського народу перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.
Допомога США для України
Нещодавно Конгрес США не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет - питання планують обговорити окремо. Окрім цього у відставку відправили прихильника допомоги Україні спікера Кевіна Маккарті.
Пентагон уже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні, а Байден, за інформацією ЗМІ, шукає альтернативних шляхів фінансування допомоги Україні.
Днями The Telegraph написав, що Байден має намір просити у Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.
Також сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні у розмірі від 50 до 100 млрд доларів.
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