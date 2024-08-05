США виділили безповоротний грант Україні у розмірі 3,9 млрд доларів, - Шмигаль
Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Дані кошти спрямують на зарплати та соціальні допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги", - зазначив він.
Як зауважив український прем'єр-міністр, це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.
За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.
"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", - підсумував Шмигаль.
Допомога США Україні
Варто зауважити, що Сполучені Штати Америки є одними з ключових західних союзників України під час її протистояння у розв'язаній РФ війні. Влада США систематично надає військову та фінансову допомогу Україні.
Зокрема, навесні США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.
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