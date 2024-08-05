США виділили безповоротний грант Україні у розмірі 3,9 млрд доларів, - Шмигаль

Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Дані кошти спрямують на зарплати та соціальні допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram .

"Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги", - зазначив він.

Як зауважив український прем'єр-міністр, це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.

За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.

"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", - підсумував Шмигаль.