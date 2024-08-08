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Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США: что обсуждали

Фото: встреча Зеленского и делегации Палаты представителей США (иллюстративный фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. В ходе нее обсуждались ключевые вопросы защиты нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну", - отметил Зеленский, отметив всесторонние усилия для скорейшего достижения мира.

Президент поблагодарил за поддержку всех в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как в Украине.

Делегаты поблагодарили Зеленского за теплую встречу и за то, что президент Украины нашел для них время, заметив, что прибыв минувшей ночью в Киев, они "почувствовали взрывы". На фоне этого представители США отметили правильность решения о предоставлении Украине пакета военной поддержки.

Помощь США Украине

Соединенные Штаты Америки являются одними из ключевых западных союзников Украины в ходе ее противостояния в развязанной РФ войне. Власти США систематически оказывают военную и финансовую помощь Украине.

В частности, весной США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 миллиардов долларов.

Также недавно Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Данные средства будут направлены на зарплаты и социальные пособия.

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