Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під час неї обговорювались ключові питання захисту нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram .

"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну", - зазначив Зеленський, зауваживши на всебічних намаганнях для якнайшвидшого досягнення миру.

Президент подякував за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність так само, як в Україні.

Делегати подякували Зеленському за теплу зустріч, та за те, що президент України знайшов для них час, зауваживши, що прибувши минулої ночі у Київ, вони "відчули вибухи". На тлі цього представники США наголосили на правильності рішення щодо надання Україні пакету воєнної підтримки.