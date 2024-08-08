Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США: что обсуждали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

"Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну", - отметил Зеленский, отметив всесторонние усилия для скорейшего достижения мира.

Президент поблагодарил за поддержку всех в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как в Украине.

Делегаты поблагодарили Зеленского за теплую встречу и за то, что президент Украины нашел для них время, заметив, что прибыв минувшей ночью в Киев, они "почувствовали взрывы". На фоне этого представители США отметили правильность решения о предоставлении Украине пакета военной поддержки.