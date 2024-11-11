ua en ru
Пн, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з Боррелем та повідомив важливу новину

Понеділок 11 листопада 2024 20:15
UA EN RU
Зеленський зустрівся з Боррелем та повідомив важливу новину Фото: Володимир Зеленський та Жозеп Боррель (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 листопада, провів зустріч з високим представником ЄС Жозепом Боррелем у Києві. Обговорили постачання ЗСУ мільйона артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Була сьогодні зустріч із керівником європейської дипломатії Боррелем. Наші відносини з ЄС, наша взаємодія. Дуже важлива новина: до кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів для нашої артилерії", - розповів Зеленський.

Також, за словами президента, він обговорив з Боррелем:

  • подальшу взаємодію України та ЄС;
  • збільшення військової допомоги;
  • зняття обмежень на удари по військових цілях на території РФ;
  • розблокування підтримки в межах Європейського фонду миру та завершення всіх процедур щодо надання Україні 50 млрд доларів відповідно до рішення G7.

Снаряди для України

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план спільної закупівлі боєприпасів, що мав на меті забезпечити Україну 1 мільйоном снарядів протягом року.

Однак у листопаді ЄС повідомив, що, ймовірно, не зможе повністю реалізувати план із постачання обіцяного 1 мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомляв, що ЄС наближається до виконання обіцянки щодо постачання Україні артилерійських снарядів на рік. Постачання майже досягли цієї позначки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Жозеп Боррель Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Штурми ворога кожні 10-15 хвилин. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Курській області
Штурми ворога кожні 10-15 хвилин. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Курській області
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста