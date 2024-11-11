Зеленський зустрівся з Боррелем та повідомив важливу новину

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 листопада, провів зустріч з високим представником ЄС Жозепом Боррелем у Києві. Обговорили постачання ЗСУ мільйона артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Також, за словами президента, він обговорив з Боррелем:

"Була сьогодні зустріч із керівником європейської дипломатії Боррелем. Наші відносини з ЄС, наша взаємодія. Дуже важлива новина: до кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів для нашої артилерії", - розповів Зеленський.

Снаряди для України

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план спільної закупівлі боєприпасів, що мав на меті забезпечити Україну 1 мільйоном снарядів протягом року.

Однак у листопаді ЄС повідомив, що, ймовірно, не зможе повністю реалізувати план із постачання обіцяного 1 мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомляв, що ЄС наближається до виконання обіцянки щодо постачання Україні артилерійських снарядів на рік. Постачання майже досягли цієї позначки.

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