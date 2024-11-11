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Скільки снарядів ЄС передав Україні: відповідь Борреля

Понеділок 11 листопада 2024 14:10
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Скільки снарядів ЄС передав Україні: відповідь Борреля Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський Союз наближається до виконання обіцянки щодо постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів на рік. Поставки майже досягли цієї позначки.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейська правда".

"Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів", - зазначив він.

Попри те, що початково було заплановано досягти цієї мети до весни, ЄС зіткнувся з певними викликами.

"Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни - і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", - підкреслив дипломат.

За словами Борреля, крім основного постачання, Україна також отримала значну кількість боєприпасів за двосторонніми угодами з окремими країнами-членами ЄС, а також через чеську ініціативу, яка хоч і просувається повільніше, ніж очікувалося, все ж є важливою складовою допомоги.

"Загалом до кінця року ми поставимо в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів", - додав він.

Щодо планів на наступний рік, Боррель запевнив, що ЄС готовий підтримувати Україну стабільними поставками.

"Як вийдемо на крейсерську швидкість - то зможемо продовжувати і постачати Україні таку ж кількість боєприпасів," - заявив він.

Проблеми, як зазначив дипломат, полягали не лише у передаванні наявних запасів, але й у виробничих потужностях.

"Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік - то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали", - підсумував Боррель.

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план спільної закупівлі боєприпасів, що мав на меті забезпечити Україну 1 мільйоном снарядів протягом року. В обговоренні плану брали участь представники семи країн.

Однак у листопаді ЄС повідомив, що, ймовірно, не зможе повністю реалізувати план із постачання обіцяного 1 мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року.

Тим часом єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що, за прогнозами, оборонні підприємства ЄС змогли б виготовити понад 1 мільйон снарядів до весни 2024 року. Однак ЄС не зміг передати снаряди в терміни.

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