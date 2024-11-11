Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, провел встречу с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем в Києве. Обсудили поставки ВСУ миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Также, по словам президента, он обсудил с Боррелем:

"Была сегодня встреча с руководителем европейской дипломатии Боррелем. Наши отношения с ЕС, наше взаимодействие. Очень важная новость: до конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине миллиона снарядов для нашей артиллерии", - рассказал Зеленский.

Снаряды для Украины

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов, целью которого было обеспечить Украину 1 миллионом снарядов в течение года.

Однако в ноябре ЕС сообщил, что, вероятно, не сможет полностью реализовать план по поставке обещанного 1 миллиона артиллерийских снарядов Украине до марта 2024 года.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что ЕС приближается к выполнению обещания по поставке Украине артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки.

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