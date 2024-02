Зеленський зустрівся з Боррелем: обговорили додаткові постачання боєприпасів, дронів та ППО

"Маю честь знову бути прийнятим президентом Володимиром Зеленським. Він просив додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО", - написав Боррель.

Він додав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація для України додаткової військової техніки ЄС.

"Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше", - зазначив Боррель.

Про зустріч також повідомив і Зеленський.

"Продуктивна зустріч із Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили співпрацю України та ЄС у безпековій сфері, зокрема постачання 1 мільйона артилерійських боєприпасів, як було домовлено. Це потрібно реалізувати повністю заради нашої спільної безпеки", - написав президент.

