Зеленский встретился с Боррелем: обсудили дополнительные поставки боеприпасов, дронов и ПВО

"Имею честь снова быть принятым президентом Владимиром Зеленским. Он просил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО", - написал Боррель.

Он добавил, что его ключевым приоритетом является мобилизация для Украины дополнительной военной техники ЕС.

"Мы должны сделать больше и мы должны сделать это быстрее", - отметил Боррель.

О встрече также сообщил и Зеленский.

"Продуктивная встреча с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили сотрудничество Украины и ЕС в сфере безопасности, в том числе поставки 1 миллиона артиллерийских боеприпасов, как было договорено. Это нужно реализовать полностью ради нашей совместной безопасности", - написал президент.

