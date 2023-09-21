Зустріч Зеленського і Байдена: на що чекати та чи будуть ATACMS для України

Президент України Володимир Зеленський у рамках поїздки до США зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Минулого року після такого візиту було оголошено поставки комплексів Patriot, зараз від головного союзника чекають "зелене світло" на далекобійні ракети ATACMS.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації AP, CNN, Financial Times, Axios, Fox News, аналіз видання Long War Journal, заяви американської та української влади, лист сенаторів Джо Байдену, а також експертні коментарі для РБК-Україна.

Про те, на що чекати від зустрічі і чи будуть анонси нових озброєнь, - у матеріалі РБК-Україна.

Джо Байден прийме Володимира Зеленського сьогодні, 21 вересня, у Білому домі. Очікується, що лідери обговорять широкий спектр питань від гарантій безпеки, військової допомоги до фінансової підтримки. Це буде третя зустріч у 2023 році після візиту Байдену до Києва у лютому та переговорів на полях Вільнюського саміту НАТО у липні.

Візит відбувається на тлі дискусій у Конгресі про додаткові майже 24 млрд доларів для України. Незабаром у США стартує виборча кампанія, яка, вочевидь, вплине на подальші рішення Вашингтона. Українська сторона остерігається можливих проблем з боку Республіканської партії.

Фото: візит Володимира Зеленського до США припадає на розпал дискусій у Конгресі щодо виділення додаткових 24 млрд доларів для України (president.gov.ua)

Запит адміністрації Байдена вже задовольнив Сенат. Але там особливих проблем не мало бути, оскільки більшість за демократами. Наступний крок за Палатою представників із республіканською більшістю. Консервативні члени Республіканської партії наполягають на скороченні федеральних видатків, а частина прихильників колишнього президента Дональда Трампа прагне заблокувати надходження грошей до України.

Конгрес працює над ухваленням законопроектів про щорічні асигнування до 30 вересня. Якщо не встигнуть до крайнього терміну, уряду США загрожує шатдаун. Незважаючи на розбіжності, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван досить оптимістичний.

"На основі наших консультацій на Капітолійському пагорбі ми вважаємо, що в обох палатах надалі зберігається потужна двопартійна підтримка", - заявив він і додав, що у критичний момент республіканці та демократи визнають, що не можуть відмовитись від допомоги Україні.

Ймовірно, тому, крім візиту до Білого дому, президент Зеленський зустрінеться з лідерами нижньої та верхньої палати Конгресу США, а також лідерами Демократичної та Республіканської партії. Очікується, що він звернеться до них із промовою на Капітолійському пагорбі о 10:00 (17:00 за київським часом).

На думку політолога Володимира Фесенка, зрештою питання допомоги для України буде вирішено позитивно навіть в умовах майбутніх виборчих перегонів.

"Чи вдасться Зеленському вирішити це питання? На жаль, не все залежить від нашого президента. Але я думаю, що це питання буде вирішено, тому що тут справа не лише у Зеленському чи Байдені, а тому що допомога Україні на користь США", - казав він у коментарі РБК-Україна.

Про що говоритимуть Зеленський та Байден

Байден хоче почути від Зеленського його особисту оцінку подій на фронті та прогресу українського контрнаступу. Як заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, це важливо, оскільки глави обох країн зустрінуться у критичний час.

"Президент з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають - свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - зазначив він.

Фото: президенти обговорять широке коло питань, але, як очікується, головною темою буде військова допомога (Getty Images)

Він також додав, що Байден повторить тезу про те, що США залишатимуться з Україною, поки це необхідно. Тому підтримка у будь-якому випадку продовжиться.

Українська сторона також зацікавлена в інформуванні Байдена про ситуацію на фронті, щоб довести до його відома актуальні потреби на полі бою та пояснити, чому і за допомогою чого необхідно прискорювати контрнаступ.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує: очікування відомі заздалегідь, оскільки США є найбільшим партнером як з точки зору військової допомоги, так і з точки зору лідерства у питаннях підтримки.

За його словами, насамперед Збройні сили України потребують далекобійних ракет ATACMS.

"Також треба прискорити навчання на F-16. А третя складова - це бронетехніка у будь-якому її вигляді. Також потрібні снаряди для HIMARS", - додав він.

Крім того, перед зимовими викликами Україна розраховує на додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони. Оскільки минулого року Росія робила ставку на атаки об'єктів енергетики.

На даний момент все каже про те, що чергова військова допомога точно буде. З трибуни Генеральної асамблеї ООН Байден назвав захист України інвестиціями у майбутнє кожної країни, а анонс чергового пакету з'явився ще минулого тижня. Яке озброєння до нього увійде, наразі невідомо.

ATACMS для України. Що відомо

Про те, що на зустрічі з Байденом порушуватиметься тема далекобійних ракет, казав сам Зеленський. За його словами, американський лідер здатний знову "перегорнути сторінку війни", як раніше робив із ракетними системами HIMARS.

"Ми просуваємось. Я сподіваюся, ми отримаємо їх (ATACMS, - ред.) восени", - заявив він, пояснивши, що ракети потрібні, щоб не робити паузи в контрнаступі.

Зазначимо, що це тактична балістична ракета класу земля-земля, здатна вражати цілі на відстанях до 300 км. Вона дозволить завдавати ударів по ключових російських матеріально-технічних та логістичних базах, а також місцях запуску крилатих ракет і БПЛА на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, про це писали сенатори у листі Байдену. На їхню думку, такі ракети максимально збільшать шанси на успіх як нинішнього контрнаступу, так і майбутніх операцій.

"Слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї", - йдеться у зверненні від 16 вересня.

Фото: офіційно США ще не готові передавати ATACMS для України (flickr.com USAASC)

За даними західних ЗМІ, ще до цього листа Байден був близьким до позитивного рішення, а деякі навіть прогнозують поставки на осінь. Офіційно "зеленого світла" ще немає, а глава Пентагону Ллойд Остін після чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" ухилився від відповіді на пряме питання.

Вже під час поїздки до США Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не отримає ATACMS, це спричинить великі втрати на полі бою і не тільки.

Як пише видання Axios, адміністрація Байдена все ж таки поки утримається від анонсу. За словами його джерела, українська сторона цікавилася ракетами під час недавнього візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва, але той запевнив, що дебати щодо ATACMS не завершилися. А за даними Fox News, вони не увійдуть до наступного пакету.

Тим не менш, є ймовірність, що офіційне оголошення притримують якраз до зустрічі президентів США та України.

"Я не поділяю песимізм окремих західних ЗМІ і припускаю, що анонси щодо ATACMS можуть бути. Думаю, у Зеленсього є всі можливості, щоб переконати Байдена передати ракети", - зазначив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі РБК- Україна.

Проте, не виключено, що, як і в історії, з танками Abrams від зустрічі президентів до фінального рішення пройдуть кілька тижнів. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений, що Україна все одно отримає ATACMS найближчим часом, все до цього йде і для цього є низка причин.

"По-перше, ми входимо у такий період, коли нам потрібно буде вести бойові дії зброєю, яка дає можливість вражати ворожі тили. Якщо осінь буде дощовою, ми, ймовірно, не зможемо активно застосовувати бронетехніку і будемо змушені діяти з позицій далекобійної зброї та артилерії. По-друге, є геополітичний виклик, такий як передача снарядів Росії з Північної Кореї, а за лаштунками, можливо, і з Китаю. З цих причин, а також для демонстрації подальшої підтримки та домінування Заходу дуже важливо передати ATACMS Україні", - розповів він у розмові з виданням.

Зазначимо, аналітики проекту Long War Journal вважають, що передача цих далекобійних ракет може вивільнити модернізовані українські "Нептуни" для ударів по об'єктах безпосередньо в Росії та навіть по Кримському мосту.

Але реальне застосування ATACMS залежатиме від версії, яку отримає Україна. Якщо це буде модифікація M57 з бойовою масою 227 кг і дальністю до 300 км, то такою зброєю можна дістати до тилової російської логістики. Якщо версія M39 з касетною бойовою частиною, теоретично її можна використати для знищення російських систем ППО.

У будь-якому випадку, зазначають аналітики, передані Україні установки M142 HIMARS та M270 ще треба "перепрошити". Оскільки влітку 2022 їх нібито позбавили функції запуску ATACMS.

Чи варто чекати ще на анонси F-16?

Поряд із європейськими партнерами США є лідером у так званій авіаційній коаліції. У її рамках союзники працюють над тим, щоби пересадити українських пілотів на винищувачі F-16.

Для того, щоб повністю замінити нинішній парк бойової авіації, Україні треба 128 F-16. Мінімально для захисту українського неба - 60 одиниць, тобто п'ять ескадрилій по 12 літаків.

Фото: однією з тем зустрічі Байдена та Зеленського можуть стати F-16 із американських запасів (Getty Images)

На сьогодні заявлено готовність надати 61 одиниці: 42 винищувачі від Нідерландів та 19 - від Данії. Третьою країною, яка приєднається до списку постачальників, може стати Норвегія. Поки невідомо, скільки саме F-16 вона може передати.

Перед тим, як Повітряні сили України отримають бойову авіацію західного зразка, треба підготувати пілотів. Перша група з кількох осіб вже вирушила на навчання до Данії, іншим перед стартом основної частини доведеться підтягнути знання англійської мови. Навчання може зайняти від 4 до 6 місяців і, найімовірніше, перші F-16 піднімуться в українське небо вже 2024 року. Західні ЗМІ не виключають, що це може статися у лютому.

Як країна-виробник США обіцяють, що треті країни зможуть передати винищувачі Україні після підготовки пілотів. При цьому найбільший союзник досі не казав про можливість поставок із своїх запасів. Американська армія залишається найбільшим експлуатантом F-16, маючи на озброєнні майже 900 одиниць.

Опитані експерти погоджуються, що заява Байдена на зустрічі із Зеленським про передачу американських літаків довела б ще більшу рішучість допомагати Україні.

"Мені здається, політичне рішення вже ухвалено, під питанням лише час, коли його оголосять. Можливо, це станеться цього тижня", - зазначив Олександр Мусієнко у розмові з РБК-Україна.

Експерт Олександр Коваленко вважає, що у такому разі Вашингтон може не обмежитися, наприклад, однією ескадрильєю.

"Щось мені підказує, на зустрічі порушуватиметься тема F-16, дозвіл на передачу яких США дали іншим країнам, але поки що самі не передають. Тому я не виключаю, що США можуть оголосити про готовність посилити Україну однією, двома, а, мабуть, навіть трьома ескадрильями F-16", – резюмував він.