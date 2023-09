Зеленский встретился с Байденом: первые подробности

Зеленский для встречи с американским лидером прибыл в Белый дом. Там они проведут переговоры.

Перед зданием Белого дома Байден вместе со своей супругой Джилл встретил Владимира и Елену Зеленских. После чего они пожали друг другу руки, сделали несколько совместных фотографий и направились в президентскую резиденцию.

Первые заявления

В Овальном кабинете с Байденом Зеленский заявил, что он и первая леди Украины почтили жертв 9-11 в Пентагоне.

Он поблагодарил США за помощь в борьбе с "российским террором", а также Польшу за поддержку.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky meets with US President Joe Biden at the White House in Washington pic.twitter.com/28RHtDOqQJ