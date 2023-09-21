Зеленский встретился с Байденом: первые подробности

Что известно о первых деталях встречи Зеленского и Байдена - в материале РБК-Украина ниже.

Зеленский для встречи с американским лидером прибыл в Белый дом. Там они проведут переговоры.

Перед зданием Белого дома Байден вместе со своей супругой Джилл встретил Владимира и Елену Зеленских. После чего они пожали друг другу руки, сделали несколько совместных фотографий и направились в президентскую резиденцию.

Первые заявления

В Овальном кабинете с Байденом Зеленский заявил, что он и первая леди Украины почтили жертв 9-11 в Пентагоне.

Он поблагодарил США за помощь в борьбе с "российским террором", а также Польшу за поддержку.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky meets with US President Joe Biden at the White House in Washington pic.twitter.com/28RHtDOqQJ — AFP News Agency (@AFP) September 21, 2023

Ожидается, что после переговоров на совместной пресс-конференции Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые средства, артиллерия, боеприпасы и больше кассетных снарядов DPICM.

Ожидание от переговоров Байдена и Зеленского

Как сообщалось, президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме. Стороны обсудят широкий спектр вопросов от гарантий безопасности, военной помощи до финансовой поддержки Украины.

Также в Белом доме заявили, что Байден хочет лично услышать от Зеленского личную оценку развития событий на фронте и прогресс контрнаступления ВСУ.

Отметим, что это уже третья встреча лидеров США и Украины за 2023 год. Перед этим лидеры встречались на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле.

Также СМИ узнали, что Байден объявит новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 325 миллионов долларов в день встречи с Зеленским.

Ожидается, что пакет будет включать второй транш кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой гаубицы, а также новые виды вооружений. При этом в Reuters писало, что дальнобойные ракеты ATACMS в список не войдут.

Подробнее о том, каковы ожидания от встречи читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский прибыл в Вашингтон

В рамках своей рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Вашингтон.

Как анонсировалось, Зеленский планирует посетить Капитолийский холм, чтобы встретиться с законодателями США. После этого будет встреча с Байденом.

Сам президент в сети писал о важных переговорах в Вашингтоне. По его словам, среди топовых вопросов - это ПВО для Украины.

Также в Вашингтоне у Зеленского запланированы переговоры с лидерами палат и партий Конгресса и с военным руководством. Кроме того, глава государства встретится с американским бизнесом, журналистами и обществом.

Визит Зеленского в США

Напомним, что свой визит в США президент Украины начал с визита в Нью-Йорк. Он сначала посетил украинских военных в клинике, где проходит лечение и реабилитация раненых.

Также Зеленский впервые с начала полномасштабной войны выступил лично на Генеральной Ассамблее ООН, принял участие в Саммите целей устойчивого развития и также выступил на Совете Безопасности ООН. Кроме того, у него был ряд двусторонних встреч.

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