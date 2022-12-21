Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
Сегодня, 21 декабря в Белом доме прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она была запланирована в рамках первой зарубежной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны. Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество для противостояния российской агрессии.
РБК-Украина собрало главные заявления лидеров стран по итогам переговоров.
Зеленский встретился с Байденом
Зеленский встретился с Байденом и первой леди США Джилл Байден на входе в Белый дом. При этом на вопросы он пока не отвечает.
Фото: Зеленский с супругами Байден (twitter.com/cmsub)
В сети также появилось видео прибытия Зеленского в Белый дом.
#Zelensky arrived at the White House. pic.twitter.com/kGnNMazCIt— Misha Komadovsky (@komadovsky) December 21, 2022
Стоит заметить, что президент Украины во время своего прибытия в США подчеркнул, что в ходе визита он планирует провести переговоры по укреплению устойчивости и обороноспособности нашей страны.
"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - подчеркнул Зеленский.
Программа визита Зеленского
Поездка президента Украины в США заранее не афишировалась. О ней стало известно лишь в ночь на 21 декабря из сообщений американских СМИ.
Вскоре Владимир Зеленский официально подтвердил свой визит в Штаты, в ходе которого должны состояться переговоры с Джо Байденом, выступление в Конгрессе и ряд двусторонних встреч.
Согласно официальному графику президента США, он встретит Владимира Зеленского на Южной лужайке Белого дома в 21:00 по киевскому времени. После чего стартуют двухчасовые переговоры в Овальном кабинете.
Итоговая пресс-конференция Байдена и Зеленского анонсирована на 23:30 по Киеву.
Главные темы переговоров
Как стало известно накануне встречи, президенты должны обсудить:
- планирование дальнейших действий на поле боя;
- военную и гуманитарную помощь;
- обучение украинских военных;
- санкции против РФ;
- экономическую поддержку;
- помощь в энергетике.
Поиск путей окончания войны и формула "справедливого мира" Владимира Зеленского - еще одна тема для переговоров, которую в США называют достаточно щепетильной. Поскольку она стала предметом некоторых разногласий между западными лидерами.
Владимир Зеленский назвал своей целью поездки в Штаты укрепление обороноспособности нашей страны в борьбе с агрессором. "В частности, с президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США", - отметил Зеленский.
При этом в пресс-службе Белого дома охарактеризовали встречу лидеров Украины и США как сигнал российскому диктатору Путину, что Вашингтон будет поддерживать Киев "столько, сколько нужно".
В день визита Владимира Зеленского у президента США уже объявлили о новом пакете помощи, который включает систему противоракетной обороны Patriot.
В то же время в издании Politico появилась информация, что украинская делегация намерена обсудить с Белым домом поставки ракетных систем большой дальности или ATACMS, а также американских беспилотников Grey Eagle и Reaper.
Подготовка к визиту Зеленского
Поездка президента Украины в США планировалась заранее. В частности, Зеленский и Байден обсуждали ее во время телефонного звонка 11 декабря.
Предлагалось две возможное даты: 14 или 21 декабря. Окончательно визит был подтвержден только 18 декабря.
В администрации Белого дома отмечают, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу.
За день до отъезда в США Владимир Зеленский посетил самую горячую точку фронта - Бахмут. Тогда же стало известно о возможной поездке и ее цели - усиление военной помощи.
Военные вручили президенту флаг с подписями в качестве презента Джо Байдену и Конгрессу, чтобы поблагодарить за присланное им оружие. Зеленский пообещал передать благодарность, но отметил, что поддержки союзников недостаточно.
Прошлые переговоры лидеров
На посту главы Украины Владимир Зеленский дважды встречался с Джо Байденом.
Его первый визит в Вашингтон состоялся в сентябре 2021 года. Тогда президенты обсуждали шаги по урегулированию ситуации на Донбассе, энергетику и экономику, реформы в Украине. Одной из тем был возможный запуск "Северного потока-2".
Спустя 2 месяца Зеленский и Байден провели еще одну встречу во время саммита по климату в Глазго. Разговор о ситуации с безопасностью состоялся на фоне наращивания сил РФ у границ Украины.
После начала полномасштабного вторжения РФ президенты говорили только по телефону.
Подробнее о визите Владимира Зеленского в США впервые с начала полномасштабной войны рассказываем в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.