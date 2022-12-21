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Зеленский встретился с Байденом: основные заявления

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Вашингтон, Среда 21 декабря 2022 21:12
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 21 декабря в Белом доме прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она была запланирована в рамках первой зарубежной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны. Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество для противостояния российской агрессии.

РБК-Украина собрало главные заявления лидеров стран по итогам переговоров.

Зеленский встретился с Байденом

Зеленский встретился с Байденом и первой леди США Джилл Байден на входе в Белый дом. При этом на вопросы он пока не отвечает.

Фото: Зеленский с супругами Байден (twitter.com/cmsub)

В сети также появилось видео прибытия Зеленского в Белый дом.

Стоит заметить, что президент Украины во время своего прибытия в США подчеркнул, что в ходе визита он планирует провести переговоры по укреплению устойчивости и обороноспособности нашей страны.

"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - подчеркнул Зеленский.

Программа визита Зеленского

Поездка президента Украины в США заранее не афишировалась. О ней стало известно лишь в ночь на 21 декабря из сообщений американских СМИ.

Вскоре Владимир Зеленский официально подтвердил свой визит в Штаты, в ходе которого должны состояться переговоры с Джо Байденом, выступление в Конгрессе и ряд двусторонних встреч.

Согласно официальному графику президента США, он встретит Владимира Зеленского на Южной лужайке Белого дома в 21:00 по киевскому времени. После чего стартуют двухчасовые переговоры в Овальном кабинете.

Итоговая пресс-конференция Байдена и Зеленского анонсирована на 23:30 по Киеву.

Главные темы переговоров

Как стало известно накануне встречи, президенты должны обсудить:

  • планирование дальнейших действий на поле боя;
  • военную и гуманитарную помощь;
  • обучение украинских военных;
  • санкции против РФ;
  • экономическую поддержку;
  • помощь в энергетике.

Поиск путей окончания войны и формула "справедливого мира" Владимира Зеленского - еще одна тема для переговоров, которую в США называют достаточно щепетильной. Поскольку она стала предметом некоторых разногласий между западными лидерами.

Владимир Зеленский назвал своей целью поездки в Штаты укрепление обороноспособности нашей страны в борьбе с агрессором. "В частности, с президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США", - отметил Зеленский.

При этом в пресс-службе Белого дома охарактеризовали встречу лидеров Украины и США как сигнал российскому диктатору Путину, что Вашингтон будет поддерживать Киев "столько, сколько нужно".

В день визита Владимира Зеленского у президента США уже объявлили о новом пакете помощи, который включает систему противоракетной обороны Patriot.

В то же время в издании Politico появилась информация, что украинская делегация намерена обсудить с Белым домом поставки ракетных систем большой дальности или ATACMS, а также американских беспилотников Grey Eagle и Reaper.

Подготовка к визиту Зеленского

Поездка президента Украины в США планировалась заранее. В частности, Зеленский и Байден обсуждали ее во время телефонного звонка 11 декабря.

Предлагалось две возможное даты: 14 или 21 декабря. Окончательно визит был подтвержден только 18 декабря.

В администрации Белого дома отмечают, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу.

За день до отъезда в США Владимир Зеленский посетил самую горячую точку фронта - Бахмут. Тогда же стало известно о возможной поездке и ее цели - усиление военной помощи.

Военные вручили президенту флаг с подписями в качестве презента Джо Байдену и Конгрессу, чтобы поблагодарить за присланное им оружие. Зеленский пообещал передать благодарность, но отметил, что поддержки союзников недостаточно.

Прошлые переговоры лидеров

На посту главы Украины Владимир Зеленский дважды встречался с Джо Байденом.

Его первый визит в Вашингтон состоялся в сентябре 2021 года. Тогда президенты обсуждали шаги по урегулированию ситуации на Донбассе, энергетику и экономику, реформы в Украине. Одной из тем был возможный запуск "Северного потока-2".

Спустя 2 месяца Зеленский и Байден провели еще одну встречу во время саммита по климату в Глазго. Разговор о ситуации с безопасностью состоялся на фоне наращивания сил РФ у границ Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ президенты говорили только по телефону.

Подробнее о визите Владимира Зеленского в США впервые с начала полномасштабной войны рассказываем в нашем материале.

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