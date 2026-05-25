Зеленський зустрінеться з головами фракцій Ради: джерела РБК-Україна назвали топ-тему

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 травня, зустрінеться з керівниками парламентських фракцій перед засіданням Верховної Ради.
Про це РБК-Україна розповіли декілька співрозмовників.
За словами джерел РБК-Україна, це, скоріш за все, будуть окремі зустрічі з кожним керівником фракції. Також президент зустрінеться і з головами парламентських груп.
Одна з очікуваних тем, як розповіли співрозмовники, голосування за важливі законопроєкти у Раді. У тому числі - щодо євроінтеграції.
Як зауважили джерела, через зустрічі президента з головами фракцій та груп завтрашнє засідання Ради почнеться лише опівдні.
Нагадаємо, сьогодні ввечері президент зустрівся з фракцією "Слуга народу". Як розповів голова фракції Давид Арахамія, нардепам озвучили топзавдання держави на наступні 6 місяців.
Крім того, як РБК-Україна дізналося від власних джерел, нардепи домовилися з Зеленським, що такі зустрічі відбуватимуться регулярно. Але як часто - поки не відомо.
Водночас, як зауважили співрозмовники РБК-Україна, сьогоднішня зустріч "суттєво відрізнялась" від попередніх. В позитивний бік.
Як стало відомо від нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, на засіданні фракції Зеленський заявив, що "гаряча фаза" війни може закінчитися вже у листопаді. Але за умови, що Україна отримає гарантії безпеки.
За словами джерела РБК-Україна, для цієї заяви Зеленського є підстави. Зокрема, у листопаді в США очікуються вибори в Конгрес, на яких республіканцям буде складно. Тому Білий дім "намагатиметься вирішити" війну Росії проти України.