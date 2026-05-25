Зеленский встретится с главами фракций Рады: источники РБК-Украина назвали топ-тему

По словам источников РБК-Украина, это, скорее всего, будут отдельные встречи с каждым руководителем фракции. Также президент встретится и с главами парламентских групп.

Одна из ожидаемых тем, как рассказали собеседники, голосование за важные законопроекты в Раде. В том числе - по евроинтеграции.

Как отметили источники, из-за встречи президента с главами фракций и групп завтрашнее заседание Рады начнется только в полдень.

Зеленский встретился со "Слугой народа"

Напомним, сегодня вечером президент встретился с фракцией "Слуга народа". Как рассказал глава фракции Давид Арахамия, нардепам озвучили топ-задачи государства на следующие 6 месяцев.

Кроме того, как РБК-Украина узнало от собственных источников, нардепы договорились с Зеленским, что такие встречи будут проходить регулярно. Но как часто - пока не известно.

В то же время, как отметили собеседники РБК-Украина, сегодняшняя встреча "существенно отличалась" от предыдущих. В положительную сторону.