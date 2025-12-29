Зеленський про зустріч з Путіним: Україна готова, але слова мають збігатися з діями

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та перспектив переговорів про завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив відповідаючи на питання журналістів.

За словами глави держави, нинішні заяви Кремля виглядають суперечливо. З одного боку, Путін публічно говорить про нібито готовність до миру, а з іншого - Росія продовжує ракетні удари по Україні та демонструє намір вести війну далі.

"Виглядає дивно, коли Путін заявляє про бажання завершити війну, але водночас б’є по нас ракетами. Ці дії не співпадають із мирною риторикою, яку він використовує, зокрема у спілкуванні з Дональдом Трампом»", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що для України не є принциповим формат можливої зустрічі чи переговорів, однак ключовою умовою залишається відповідність слів і реальних дій з боку керівництва Росії.

"Як зустрічатися і в якому форматі домовлятися - нам усе одно. Ми готові. Важливо лише, щоб слова і дії лідера Росії збігалися", - зазначив він.