Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. При цьому він публічно запросив главу Кремля до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним у Москві. Це так само як з Путіним зустрічатися у Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, а також про зустріч, яка може стати результативною.

"Але якщо хтось не хоче зустрічатися, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Зрозуміло, що відбувається", - зазначив президент.

Зеленський вкотре повторив, що Україна серйозно ставиться до необхідності закінчити війну. Тому підходить будь-який реальний формат зустрічі на рівні лідерів.

"Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні. Звісно, ми завжди виступаємо за те, щоб були і європейці в процесі. Але я не впевнений, що інші обидві сторони будуть підтримувати такий формат саме для зустрічі лідерів. Не щодо гарантій безпеки, наприклад, а саме щодо особливо складних питань", - додав президент.

За словами глави держави, він готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює.

"Але в Москві та в Білорусі це просто неможливо й абсолютно зрозуміло чому - тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях", - зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, після переговорів делегацій України Росії та США в Абу-Дабі Сполучені Штати не виключили, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Тим часом у Кремлі знову запропонували Зеленському зустрітися з Путіним у Москві. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що країна-агресорка висуває дві ключові умови для проведення такої зустрічі.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ розглядає тільки Москву для зустрічі з Путіна із Зеленським. За його словами, міркування про інше місце для переговорів недоречні.

