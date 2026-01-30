Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны, а также о встрече, которая может стать результативной.

"Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву. Понятно, что происходит", - отметил президент.

Зеленский в очередной раз повторил, что Украина серьезно относится к необходимости закончить войну. Поэтому подходит любой реальный формат встречи на уровне лидеров.

"Не знаю, какой она принесет результат. Но по крайней мере точно больший чем то, что происходит сегодня. Конечно, мы всегда выступаем за то, чтобы были и европейцы в процессе. Но я не уверен, что другие обе стороны будут поддерживать такой формат именно для встречи лидеров. Не по гарантиям безопасности, например, а именно по особо сложным вопросам", - добавил президент.

По словам главы государства, он готов на любой формат по окончанию войны, который сработает.

"Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему - потому что это государства, одно из которых является агрессором, которое начало и ведет войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях", - отметил Зеленский.