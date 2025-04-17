Зеленський про зустріч у Парижі: обговорюємо контингент, гарантії безпеки та припинення вогню

"Наша позиція - ми обговорюємо контингент, гарантії безпеки і відповідно коаліцію, про яку ви знаєте ("коаліцію рішучих - ред.), це окреме наше напрацювання. Також проговорюється питання припинення вогню, зривів припинення вогню з російської сторони", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що не знає, чим закінчилася зустріч у Парижі, потрібно дізнатися деталі. Однак він поговорив із Макроном перед його перемовинами з Рубіо і Віткоффом, та чітко висловив свою позицію.

"Ми обговорили, що мандату у моєї команди і його команди немає на обговорення території України. Мандат, який я дав, - обговорення питання припинення вогню, включаючи різні формати. Бажано повне безумовне припинення вогню, але й можна обговорювати і безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетиці й по морю", - наголосив Зеленський.

Посадовці Трампа у Парижі

Державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з Близького Сходу і учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф прибули до Парижу 16 квітня. Їх візит триватиме до 18 квітня.

Глава Держдепу і спецпредставник президента США хочуть просувати зусилля Дональда Трампа щодо досягнення миру між Україною і РФ.

Як повідомляли раніше у Держдепі, офіційна мета візиту високопосадовців США - переговори з європейськими партнерами щодо України, а також американські інтереси.

Вони зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Макрона, перед зустріччю з американськими чиновниками він провів консультації з президентом України Володимиром Зеленським.