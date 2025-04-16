Держдеп підтвердив: Рубіо та Віткофф у Парижі для переговорів щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента Стів Віткофф три дні у Парижі обговорюватимуть, як покласти край війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

У Держдепі офіційно підтвердили поїздку двох високопосадовців до Франції цього тижня. Американські високопосадовці пробудуть у Парижі з 16 по 18 квітня.

Відомство зазначило, що мета візиту Рубіо і Віткоффа - переговори з європейськими партнерами щодо просування плану президента США Дональда Трампа, який має на меті "покласти край війні між Росією та Україною та зупинити кровопролиття".

Однак держсекретар США говоритиме з представниками європейських країн не лише про Україну, але й про американські інтереси.

"Під час перебування в Парижі (Рубіо - ред.) також обговорить шляхи просування спільних інтересів у регіоні", - додали у Держдепі.

Візит представників США до Парижа

Додамо, що раніше про запланований візит Рубіо та Віткоффа до Парижа написало Politico.

Видання, посилаючись на власні джерела, зазначало, що Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Далі Рубіо має намір вирушити в Африку.

Один із американських посадовців розповів виданню, що зустрічі у Франції стануть ключовими після нещодавнього візиту Віткоффа до Москви. А в Білому домі, мовляв, заявили, що ця зустріч була "ще одним кроком у переговорному процесі", попри "розчарування" Трампа через відсутність поступу.