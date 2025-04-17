Макрон після консультації з Зеленським обговорить Україну з Рубіо та Віткоффом
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Вони планують обговорити Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та The Guardian.
Макрон прийняв Рубіо та Віткоффа, які перебувають з візитом у Парижі, в Єлисейському палаці. Також на зустрічі був присутній міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Повідомляється, що Макрон, Рубіо та Віткофф збираються сьогодні провести переговори щодо України. Зустріч відбувається після переговорів делегації України з представниками "коаліції рішучих".
Як зазначають ЗМІ, Еммануель Макрон перед зустрічі з високопосадовцями США говорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.
Посадовці Трампа у Парижі
Державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з Близького Сходу і учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф прибули до Парижу 16 квітня. Їх візит триватиме до 18 квітня.
Як повідомляли раніше у Держдепі, мета візиту високопосадовців США - переговори з європейськими партнерами щодо України, а також американські інтереси.
Варто додати, що минулого тижня Віткофф був у Росії з візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Україна проводить переговори у Франції
Сьогодні до Парижу також прибула українська делегація - керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
Відомо, що представники України вже провели переговори з членами "коаліції рішучих" - представниками Франції, Британії та Німеччини. Головними темами зустрічі були перемир'я та гарантії безпеки.
Очікується, що делегація України також зустрінеться з високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа.
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