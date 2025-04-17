ua en ru
Чт, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Макрон після консультації з Зеленським обговорить Україну з Рубіо та Віткоффом

Париж, Четвер 17 квітня 2025 15:42
UA EN RU
Макрон після консультації з Зеленським обговорить Україну з Рубіо та Віткоффом Фото: Макрон, Рубіо і Віткофф зустрілися у Парижі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Вони планують обговорити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та The Guardian.

Макрон прийняв Рубіо та Віткоффа, які перебувають з візитом у Парижі, в Єлисейському палаці. Також на зустрічі був присутній міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Повідомляється, що Макрон, Рубіо та Віткофф збираються сьогодні провести переговори щодо України. Зустріч відбувається після переговорів делегації України з представниками "коаліції рішучих".

Як зазначають ЗМІ, Еммануель Макрон перед зустрічі з високопосадовцями США говорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Посадовці Трампа у Парижі

Державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з Близького Сходу і учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф прибули до Парижу 16 квітня. Їх візит триватиме до 18 квітня.

Як повідомляли раніше у Держдепі, мета візиту високопосадовців США - переговори з європейськими партнерами щодо України, а також американські інтереси.

Варто додати, що минулого тижня Віткофф був у Росії з візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Україна проводить переговори у Франції

Сьогодні до Парижу також прибула українська делегація - керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Відомо, що представники України вже провели переговори з членами "коаліції рішучих" - представниками Франції, Британії та Німеччини. Головними темами зустрічі були перемир'я та гарантії безпеки.

Очікується, що делегація України також зустрінеться з високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Сполучені Штати Америки Україна Еммануель Макрон Мирні переговори Марко Рубіо Стів Віткофф
NEWS
В Україні посилять заходи безпеки на Великдень: будуть перевірки
В Україні посилять заходи безпеки на Великдень: будуть перевірки
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази