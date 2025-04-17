Зеленський про зустріч у Парижі: обговорюємо контингент, гарантії безпеки та припинення вогню
Сьогодні президент Франції Емануель Макрон у Парижі зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем президента Стівом Віткоффом. Під час зустрічі обговорювалися військовий контингент в Україні, гарантії безпеки та припинення вогню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
"Наша позиція - ми обговорюємо контингент, гарантії безпеки і відповідно коаліцію, про яку ви знаєте ("коаліцію рішучих - ред.), це окреме наше напрацювання. Також проговорюється питання припинення вогню, зривів припинення вогню з російської сторони", - заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що не знає, чим закінчилася зустріч у Парижі, потрібно дізнатися деталі. Однак він поговорив із Макроном перед його перемовинами з Рубіо і Віткоффом, та чітко висловив свою позицію.
"Ми обговорили, що мандату у моєї команди і його команди немає на обговорення території України. Мандат, який я дав, - обговорення питання припинення вогню, включаючи різні формати. Бажано повне безумовне припинення вогню, але й можна обговорювати і безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетиці й по морю", - наголосив Зеленський.
Посадовці Трампа у Парижі
Державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з Близького Сходу і учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф прибули до Парижу 16 квітня. Їх візит триватиме до 18 квітня.
Глава Держдепу і спецпредставник президента США хочуть просувати зусилля Дональда Трампа щодо досягнення миру між Україною і РФ.
Як повідомляли раніше у Держдепі, офіційна мета візиту високопосадовців США - переговори з європейськими партнерами щодо України, а також американські інтереси.
Вони зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Макрона, перед зустріччю з американськими чиновниками він провів консультації з президентом України Володимиром Зеленським.
Зустріч України з представниками "коаліції рішучих"
Нагадаємо, також сьогодні у Парижі відбулася зустріч представників України та "коаліції рішучих". Вона пройшла в Єлисейському палаці. Україну на зустрічі представляли: керівник ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. На переговорах від "коаліції рішучих" були представники Британії, Німеччини та Франції.
Керівник Офісу президент назвав зустріч у Парижі "дуже змістовною розмовою". А глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що на переговорах сторони обговорили, зокрема, припинення вогню та гарантії безпеки для України.
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