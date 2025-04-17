Зеленский о встрече в Париже: обсуждаем контингент, гарантии безопасности и прекращение огня
Сегодня президент Франции Эмануэль Макрон в Париже встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом. Во время встречи обсуждались военный контингент в Украине, гарантии безопасности и прекращение огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
"Наша позиция - мы обсуждаем контингент, гарантии безопасности и соответственно коалицию, о которой вы знаете ("коалицию решительных - ред.), это отдельная наша наработка. Также проговаривается вопрос прекращения огня, срывов прекращения огня с российской стороны", - заявил глава государства.
Зеленский отметил, что не знает, чем закончилась встреча в Париже, нужно узнать детали. Однако он поговорил с Макроном перед его переговорами с Рубио и Уиткоффом, и четко выразил свою позицию.
"Мы обсудили, что мандата у моей команды и его команды нет на обсуждение территории Украины. Мандат, который я дал, - обсуждение вопроса прекращения огня, включая различные форматы. Желательно полное безусловное прекращение огня, но можно обсуждать и безусловное прекращение огня по гражданской инфраструктуре, энергетике и по морю", - подчеркнул Зеленский.
Чиновники Трампа в Париже
Государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне в Украине Стив Уиткофф прибыли в Париж 16 апреля. Их визит продлится до 18 апреля.
Глава Госдепа и спецпредставитель президента США хотят продвигать усилия Дональда Трампа по достижению мира между Украиной и РФ.
Как сообщали ранее в Госдепе, официальная цель визита высокопоставленных чиновников США - переговоры с европейскими партнерами по Украине, а также американские интересы.
Они встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Макрона, перед встречей с американскими чиновниками он провел консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча Украины с представителями "коалиции решительных"
Напомним, также сегодня в Париже состоялась встреча представителей Украины и "коалиции решительных". Она прошла в Елисейском дворце. Украину на встрече представляли: руководитель ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. На переговорах от "коалиции решительных" были представители Великобритании, Германии и Франции.
Руководитель Офиса президента назвал встречу в Париже "очень содержательным разговором". А глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что на переговорах стороны обсудили, в частности, прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.
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