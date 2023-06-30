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Зеленський: ЗСУ мають скористатися можливістю, поки РФ слабка після бунту Пригожина

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П'ятниця 30 червня 2023 23:16
Зеленський: ЗСУ мають скористатися можливістю, поки РФ слабка після бунту Пригожина Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина показав, що Росія та її уряд слабкий. Ця ситуація є можливістю для ЗСУ, якою вони повинні скористатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку приводить RTVE.

Останні події в Росії, які пов'язані з бунтом ватажка ПВК "Вагнера" Пригожиним є ознакою слабкості влади російського диктатора Володимира Путіна.

"Заколот і просування (територією Росії - ред.) "вагнерівців" означає, що країна слабка, і вони не контролюють складні ситуації. Вони не в курсі того, що відбувається. Вони не контролюють усе це", - сказав Зеленський.

Необхідно користуватися можливістю

На думку глави України, ця ситуація - можливість, якою має скористатися українська армія.

"Є кілька Путінів із різними прізвищами. Ситуація дуже слабка, і, виходячи з цього, ми повинні використовувати її, щоб вигнати ворога з нашої землі", - заявив він.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в ударах по тилових базах своїх найманців. Він наголошував, що наказ атакувати віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього він розпочав спробу штурму Москви з вимогами змінити військове керівництво та голову Міноборони. Його заколот швидко провалився, завершальною подією стала розмова Пригожина з Лукашенком.

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін став "абсолютно" ослабленим після спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Детально про те, чому спроба держперевороту так швидко затихла, у коментарі РБК-Україна пояснювали експерти.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. За цей час бійцям вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів, а саме Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що повільні темпи контрнаступу ЗСУ не дивують військових у США, тому що справжня війна відрізняється від того, що на папері.

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