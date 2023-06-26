Що це було? Чому Пригожин не дійшов до Москви і до чого тут Патрушев: оцінка експертів

"Вагнерівський бунт" налякав Володимира Путіна, але Євген Пригожин не довів похід на Москву до кінця (фото росЗМІ)

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви і про те, хто ще міг стояти за заколотом, – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Чим закінчився заколот

Ще вдень у суботу, 24 червня, "вагнерівці" йшли на Москву кількома колонами. За різними оцінками, сумарно налічувалося понад тисячу одиниць техніки, зокрема танки, БМП, РСЗВ, вантажівки тощо.

Російська влада і військові намагалися зупинити їхнє просування. У регіонах на шляху так званого "Маршу справедливості" запроваджували обмеження, розводили та підривали мости, а також перекривали дороги комунальним транспортом.

Також надходили повідомлення про збиту армійську авіацію, публікувалися відповідні фото та відео. Причому російське Міноборони офіційно ще не підтвердило втрати, а дані Telegram-пабліків різняться. За деякою інформацією, "вагнерівці" збили шість гелікоптерів і літак, в результаті могли загинути щонайменше 15 осіб, більша частина з яких - військові льотчики.

Спікер українських Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що бунтівники збили військовий літак, два бойові та чотири транспортні вертольоти. За його словами, найманці діяли швидко та ефективно, розуміючи, що їхні колони можуть розбити з повітря.

Тим дивовижнішою стала розв'язка. Увечері у білоруського диктатора Олександра Лукашенка повідомили про переговори з Пригожиним, які було погоджено з Путіним. Незабаром після цього засновник ПВК оголосив про припинення походу та повернення до польових таборів, "розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін". До російської столиці він не дійшов 200 км.

Щоб урятуватися від Євгена Пригожина, Путіну довелося просити Лукашенка про допомогу (фото росЗМІ)

Пізніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Лукашенко та Путін домовлялися про подальшу долю "вагнерівців" та Пригожина. Учасників заколоту нібито не переслідуватимуть, частина з них підпише контракти з Міноборони, а сам Пригожин під гарантії Путіна "піде до Білорусі". Також у Кремлі обіцяли припинити кримінальне переслідування за заклики до збройного повстання, але станом на ранок 26 червня справу Пригожина не було закрито.

Причому поки що невідомо, що саме він робитиме в Білорусі. А участь Лукашенка у переговорах пояснили його особистою ініціативою та давнім знайомством. За даними "Медузи", Пригожин наполягав на переговорах з першими особами, Путін не хотів з ним розмовляти, тому довелося просити Лукашенка.

Як пише The Telegraph з посиланням на джерела в британських спецслужбах, Пригожин скасував похід на Москву, зокрема через погрози, які надходили сім'ям командирів "Вагнера". І вирушить до Білорусі в обмін на помилування після звинувачень у державній зраді. Німецька влада вважає, що похід на Москву різко припинився через відсутність більш вагомої підтримки всередині Росії, на яку розраховував Пригожин.

На думку колишньої керівниці московського бюро CNN Джилл Догерті, ватажка ПВК можуть ліквідувати в Білорусі, оскільки Путін не пробачає зрадників. Водночас з'явилися побоювання, що вихід Пригожина та "вагнерівців" до Білорусі створює додаткові загрози для України.

Українська оцінка: Путін виявився "голим королем"

Українське командування заспокоює – ситуація на кордоні з Білоруссю під контролем, а потенційний наступ "вагнерівців" стане самогубством. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголошує, що українська сторона на цьому напрямі нарощує оборонні рубежі.

"Кордон під надійним захистом у режимі 24/7. Якщо ж таке станеться, і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках" , – зазначив він.

На даний момент немає інформації про перекидання ПВК "Вагнера" до Білорусі. В українській розвідці звертають увагу на те, що поки були лише політичні заяви, і для остаточних висновків необхідно почекати.

В Україні не виключають, що Олександр Лукашенко міг бути причетним до заколоту Пригожина (фото Getty Images)

Щодо ролі Лукашенка, то в Україні не виключають, що він міг бути причетний до заколоту Пригожина. За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексія Данілова, білоруський диктатор хитра і безпринципна людина, і ще не ясно, як він поведеться надалі.

"Я не виключаю, що він може цей самий заколот і очолити, і допомагати "вагнерівцям". Не все так просто в Білорусі", - додав він.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов вважає, що Лукашенко використав ситуацію у своїх інтересах, підвищив ставки та покращив позиції. А щодо Пригожина озвучені та реальні цілі можуть відрізнятися, як і озвучені та реальні наслідки.

Своїми висновками поділився радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, незважаючи на те, що засновник ПВК не дійшов до Москви, він довів, що російська влада більше не має монополії на насильство. А з іншого боку, очевидно, чому Україна не бачить сенсу в переговорах з Кремлем, - на вихідних Путіна принизили і дали зрозуміти, що він втрачає владу.

Андрій Юсов наголошує: Путін гарантіями Пригожину після погроз покарати зрадника остаточно обнулив свій авторитет. А заяви його партнерів про те, що це внутрішня справа Росії, демонструють, що з військовими злочинцями не хочуть спілкуватися навіть вони.

"Звичайно, навпроти умовного Путіна кожен поставив відмітку, що це збитий льотчик. Це людина, яка втратила імідж, кривавий вбивця, злочинець, але він контролює величезну територію, ядерну зброю, фінансово-економічні питання. Усі переконалися, що це не так. Усі переконалися, що і король голий, і будинок картковий", – зазначив представник ГУР в ефірі телемарафону і додав, що заколот матиме катастрофічні наслідки для режиму Путіна.

До цього президент Володимир Зеленський, реагуючи на дії Пригожина, заявив, що ситуація в Росії поринула у хаос, а Кремль взагалі нічого не контролює. Звертаючись до росіян, він наголосив, що чим довше Путін зможе переміщатися між бункерами, тим більше втратять усі, хто пов'язаний із Росією. Зеленський також закликав росіян до дій, бо від них залежить майбутнє РФ.

Можливості для миру в Україні?

Як пише CNN, похід на Москву міг бути кривавішим і зіткнутися з набагато більшим спротивом. Принаймні на це розраховували в американській розвідці. У розвідувальних колах були здивовані тим, як російська армія виявилася беззубою проти бунтівників, але ще більше здивувалися швидкості угоди Пригожина з Кремлем.

За даними видання, за кілька днів до заколоту американська розвідка вважала, що ватажок ПВК "Вагнера" всерйоз має намір кинути виклик російському керівництву.

І поки Польща та Литва стурбовані можливим перекиданням "вагнерівців" до Білорусі і говорять про необхідність посилити східний фланг НАТО, у британському уряді готуються до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації.

Як пише The Times з посиланням на високопосадовця, Лондон придивлятиметься до того, що буде далі, оскільки заколот найманців може бути першим розділом чогось нового. У той же час, на думку колишнього військового аташе посольства Великобританії в Москві Джона Формана, переворот у Росії був би найгіршим варіантом, бо Пригожин є не ліберальним демократом, а фашистом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що хаос у Росії наблизить справедливий мир для України (фото GettyImages)

Державний секретар США Ентоні Блінкен сумнівається, що ця історія вже прийшла до фіналу. Згідно з його прогнозами, Росія може поринути у хаос, який триватиме протягом кількох тижнів чи місяців.

Спроба перевороту свідчить про те, що політична система у РФ слабка, а військова міць дала тріщину. І породжений Путіним монстр у вигляді ПВК "Вагнера" діє проти свого творця, вважає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг бачить у цих подіях великий стратегічний прорахунок російського президента, коли той зважився на повномасштабну війну в Україні. І висловив сподівання, що в результаті все це може наблизити справедливий мир.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що повстання Пригожина завдасть великої шкоди військовим зусиллям РФ в Україні. За їхніми оцінками, Путін виставив себе на посміховисько, а дії "вагнерівців" продемонстрували деградацію армійських резервів та неготовність Кремля і російських спецслужб оперативно реагувати на загрози.

Оточення Путіна намагалося його скинути?

Директор New Geopolitics Research Network та військовий експерт Михайло Самусь наголошує, що Пригожин не самостійна фігура, а медійне обличчя проекту людей з оточення Володимира Путіна, адміністрації президента Росії, олігархів, ФСБ, Служби зовнішньої розвідки та інших спецслужб.

І дії засновника ПВК "Вагнера" могли переслідувати різні завдання – від захоплення влади до абсорбції революційних настроїв у російському суспільстві на тлі війни проти України.

"Після того, як це шоу завершилося, можна сказати, що це справді була демонстрація Путіну, що його позиції дуже слабкі. Можна здогадуватися, хто ці люди, які стоять за Пригожиним. Я думаю, там є рука Патрушева (керівника Служби зовнішньої розвідки, – ред.), він може керувати цією ситуацією. Або той же Кирієнко (перший заступник голови адміністрації Путіна, – ред.)", – розповів він у коментарі РБК-Україна.

За діями Пригожина міг стояти голова Служби зовнішньої розвідки РФ Микола Патрушев (фото: Getty Images)

На його думку, ці люди не хочуть закінчувати разом із Путіним, і тому ведуть комунікацію із Заходом, формують умови, за яких Путіну помахають рукою за сценарієм Нурсултана Назарбаєва в Казахстані та самі прийдуть до влади. Причому, не обов'язково шляхом державного перевороту. Путіна могли б вибити з виборів або він сам відмовився б від участі, розуміючи "свою відповідальність за ситуацію".

Експерт вважає, що група, яка стоїть за Пригожиним, шукає вихід. Підрив авторитету Путіна може свідчити про спробу просунути своїх людей або виторгувати преференції на майбутніх виборах. На його думку, той самий Микола Патрушев може налагоджувати зв'язки із Заходом, а вся історія із залученням Олександра Лукашенка може виявитися легендою російських спецслужб.

Самусь не виключає, що за задумом змовників, РФ має зазнати воєнної поразки в Україні. Таким чином, і елітам, і рядовим росіянам покажуть, що нинішня політика призводить тільки до страшних наслідків для Росії-матінки і треба змінювати курс, тому що вона рухається до катастрофи.

Тому міністру оборони Сергію Шойгу та начальнику Генштабу Валерію Герасимову, зняття яких домагалися "вагнерівці", рано видихати.

"Путін буде першим крайнім, а решта – у рамках подальших процесів. Тобто це спроба провести керовану трансформацію. Але ситуація може вийти з-під контролю. КДБ-шники думають, що вони найрозумніші, але насправді в російській армії йдуть реальні бунтівні процеси: тим, що вони зробили з Пригожиним, вони тільки розкрутили ці настрої, вони не спустили пар, протестних настроїв стає дедалі більше. Російську армію поставили на коліна", – наголошує експерт.

Він також вважає, що якщо армійські лідери наважаться на подібний реальний безконтрольний рейд, то це справді стане тим самим нещадним російським бунтом. Українській стороні залишається нарощувати зусилля на всіх фронтах та за кордоном на всіх майданчиках говорити про те, що в Росії немає влади, там неконтрольована ситуація, і збройні формування роблять, що хочуть. А це означає, що будь-хто може використовувати найбільший ядерний арсенал у світі.

"Тому Заходу треба перестати боятися, потрібно негайно запросити Україну в НАТО. Хіба можна боятися fail state? Навпаки, потрібно шукати конфлікт, тиснути на нього. Захід не торгуватиметься з Росією по Україні, вона не має козиря, який міг би змусити Україну відмовитися від боротьби. У цьому найбільша проблема для Патрушева та для всіх інших", – додав експерт.

Шойгу переміг

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголошує, що пригожинський бунт був реальним, а не постановчим. За його словами, Пригожин давно готувався до цього і хотів бути одним із провідних гравців, які посідають головні позиції, а удар по його табору під Ростовом став приводом відповісти Міноборони, яке хотіло прибрати ПВК до своїх рук.

"І він пішов, зробив це невдало, фактично в останній момент злякався, не відчув серйозності моменту і програв. Я думаю, він назавжди втратив унікальний шанс повалити Путіна", - зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

Водночас російська влада повела себе краще, ніж могло здатися. Вона не загострювала військове протистояння, бо громадянська війна може знекровити їхню армію, і, на жаль, події розгорнулися не за бажаним для України сценарієм.

Міністр оборони Сергій Шойгу втратив подразник в особі Євгена Пригожина (фото kremlin.ru)

Крім того, є інформація про те, що Захід телефонував міністру оборони Сергію Шойгу і цікавився питанням ядерної безпеки, говорить експерт.

"Мені здається, що Шойгу зміцнив свої позиції. По-перше, позбувся подразника, що постійно кричав. Тепер якщо Пригожин і кричатиме, ніхто до його слів не ставитиметься серйозно, тому що він лузер. У нього був шанс, але він все програв. По-друге, "вагнерівці" мають підписати контракти з Міноборони, і Шойгу на помсту зможе робити з ними все, що захоче", - вважає Мусієнко .

По-третє, Шойгу й надалі посилюватиметься, створюючи свою армію, а по-четверте, або він, або Захід виходить з ним на контакт. Очевидно, що міністр оборони РФ отримує свої вигоди, і, якщо його не відправлять у відставку, це лише підтвердить цю версію, додав експерт.

На його думку, Пригожин виявився морально не стійким та не готовим довести справу до кінця. Для перевороту треба дозріти, лідер має мати твердий стрижень і розуміння наслідків. А ватажку ПВК у якийсь момент не вистачило сміливості, хоча, можливо, він не мав команди йти до переможного кінця.

І незважаючи на те, що Володимир Путін залякував опонента і запевняв, що чекатиме його в Москві, поведінка кремлівського диктатора виглядає як слабкість. У тому числі тому, що його накази розгромити бунтівників так і не виконані. Хоча зараз говорити про реальні наслідки рано, ймовірно, вони проявляться трохи пізніше.

Щодо майбутнього Євгена Пригожина, то для нього немає сприятливих сценаріїв.

"Таке не прощається. Це (розправа, - ред.) може бути інсценовано як нещасний випадок. Він уже все. Він уже не потрібен ані "вагнерівцям", ані Путіну, ані Шойгу", – додав Мусієнко у розмові з виданням .