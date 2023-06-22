ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ: буде так само, як восени

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 червня 2023 15:11
Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ: буде так само, як восени Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.

"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що загалом керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ зіштовхуються зі складнощами, зокрема з замінованими територіями.

"Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють. Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій", - додав президент.

Зеленський заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії. Проте, на його думку, росіяни готові вчиняти катастрофи великих масштабів, як підрив Каховської ГЕС.

"Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей", - підкреслив Зеленський.

Наступ українських захисників

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

Також, за даними військових, українські захисники просунулися на Таврійському напрямку на кілометр та вирівняли лінію фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
DAILY
"Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку