Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ: буде так само, як восени

Просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.

"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що загалом керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ зіштовхуються зі складнощами, зокрема з замінованими територіями.

"Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють. Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій", - додав президент.

Зеленський заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії. Проте, на його думку, росіяни готові вчиняти катастрофи великих масштабів, як підрив Каховської ГЕС.

"Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей", - підкреслив Зеленський.

Наступ українських захисників

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

Також, за даними військових, українські захисники просунулися на Таврійському напрямку на кілометр та вирівняли лінію фронту.

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