Зеленский: ВСУ должны воспользоваться возможностью, пока РФ слаба после бунта Пригожина

Бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина показал, что Россия и ее правительство слабое. Эта ситуация является возможностью для ВСУ, которой они должны воспользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит RTVE .

Последние события в России, которые связаны с бунтом главаря ЧВК "Вагнера" Пригожиным являются признаком слабости власти российского диктатора Владимира Путина.

"Мятеж и продвижение (по территории России - ред.) "вагнеровцев" означает, что страна слаба, и они не контролируют сложные ситуации. Они не в курсе того, что происходит. Они не контролируют все это", - сказал Зеленский.

Необходимо пользоваться возможностью

По мнению главы Украины, эта ситуация - возможность, которой должна воспользоваться украинская армия.

"Есть несколько Путинов с разными фамилиями. Ситуация очень слабая, и, исходя из этого, мы должны использовать ее, чтобы выгнать врага с нашей земли", - заявил он.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он отмечал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он начал попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны. Его мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко.

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин стал "совершенно" ослабленным после попытки мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Подробно о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла, в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия в Украине. За это время бойцам удалось деоккупировать девять населенных пунктов, а именно Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что медленные темпы контрнаступления ВСУ не удивляют военных в США, потому что настоящая война отличается от того, что на бумаге.