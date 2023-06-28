Зеленський зробив заяву щодо зниження податків в Україні: чи можливо це

Наразі Україна не може знизити податки через залежність від співпраці з фінансовими донорами. При цьому після перемоги у війні рівень можливостей держави буде вищим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції.

Він зазначив, що Україні потрібен новий раціональний податковий договір між державою та суспільством та реальна легалізація майна.

Президент сказав, що є прихильником зниження податків.

"Але зараз, у час такої війни і очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Але коли Україна переможе, сама ставатиме донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим", - сказав він.

Зеленський зауважив, що знижені податки мають означати підвищену податкову сумлінність.

За його словами, цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці та усіх інших, де є зустріч або будь-який контакт між громадянином та посадовцем, між бізнесменом та чиновником.

"Наша мета - це податкова без податківців, митниця - без митників. Автоматичні цифрові процедури", - додав президент.

Повернення податків

У січні Кабмін подав до Ради проєкт закону, яким пропонувалося скасувати податкові пільги, запроваджені після початку війни. Парламент ухвалив його у першому читанні 29 травня. Очікувалося, що пільги скасують з 1 липня, але парламент не встигає схвалити закон у другому читанні.

При цьому з 1 липня повернуться довоєнні акцизи на паливо та ставка ПДВ у 20%. Це призведе до підвищення цін на бензин та дизельне пальне на 10-15 гривень.

Цифровізація

Україна переводить велику кількість державних послуг онлайн. Так, наприклад, через застосунок "Дія" українці можуть зареєструвати та закрити ФОП, отримати витяг з ЄДР, подати заявку на шлюб, подати декларацію платника податків тощо.

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