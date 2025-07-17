Зеленський зробив заяву щодо строків служби: відео з Ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що демобілізація військовослужбовців відбудеться після перемоги над ворогом. Таку заяву він зробив у залі Верховної Ради, відповідаючи на запитання депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Так, Зеленський прокоментував питання щодо визначення чітких термінів служби у війську. За його словами, військові зможуть повернутися додому лише після перемоги над ворогом.
Запитання поставив депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. У відповідь президент наголосив, що перемога над Путіним є ключовою умовою демобілізації.
Також він додав, що ротації можливі за умови, якщо народні депутати особисто допомагатимуть армії на фронті.
"Вони повернуться додому, коли ми переможемо ворога, це Путіна. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій. Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм. А не тільки тут", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, із закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.
У грудні 2024 року в Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.
Нещодавно спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Верховна Рада буде обережно підходити до закону про демобілізацію. Його ухвалять тільки після обговорення з військовими перспектив і наслідків цього рішення.
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