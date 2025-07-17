Зеленський зробив заяву щодо строків служби: відео з Ради

Так, Зеленський прокоментував питання щодо визначення чітких термінів служби у війську. За його словами, військові зможуть повернутися додому лише після перемоги над ворогом.

Запитання поставив депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. У відповідь президент наголосив, що перемога над Путіним є ключовою умовою демобілізації.

Також він додав, що ротації можливі за умови, якщо народні депутати особисто допомагатимуть армії на фронті.

"Вони повернуться додому, коли ми переможемо ворога, це Путіна. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій. Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм. А не тільки тут", - сказав Зеленський.