Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні

Росія використовує помилки при мобілізації для роздмухування паніки всередині країни, навіть задіюючи штучний інтелект.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Читайте також: Мобілізацію в Україні чекають зміни: Федоров зробив заяву
"Безумовно, є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато ШІ (штучного інтелекту – ред.) Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою", - заявив Зеленський.
За словами глави держави, важливо розуміти, що ворог використовує будь-яку помилку чи складну ситуацію для роздмухування паніки всередині країни.
"Міністерству оборони доручено прояснити це питання (мобілізації - ред.), знайти більш технологічний підхід. Побачимо, як впорається міністр. Ми будемо підтримувати їх у будь-який спосіб", - додав президент.
Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив про масштаби проблем із мобілізацією, зазначивши, що наразі в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців.
Водночас депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що в Україні готують зміни до підходів мобілізації та поступове коригування чинних процедур.
За словами Веніславського, одним із ключових напрямів майбутніх змін має стати збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть службу за контрактом, що повинно зробити проходження служби більш прогнозованим для громадян.
Також Федоров повідомив, що Міноборони зараз працює над комплексною реформою мобілізації, у ході якої громадянам запропонують системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.