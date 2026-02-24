Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні

"Безумовно, є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато ШІ (штучного інтелекту – ред.) Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, важливо розуміти, що ворог використовує будь-яку помилку чи складну ситуацію для роздмухування паніки всередині країни.

"Міністерству оборони доручено прояснити це питання (мобілізації - ред.), знайти більш технологічний підхід. Побачимо, як впорається міністр. Ми будемо підтримувати їх у будь-який спосіб", - додав президент.