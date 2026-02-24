Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине

Россия использует ошибки при мобилизации для раздувания паники внутри страны, даже задействуя искусственный интеллект.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много ИИ (искусственного интеллекта - ред.) Россия сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не является чистой правдой", - заявил Зеленский.
По словам главы государства, важно понимать, что враг использует любую ошибку или сложную ситуацию для раздувания паники внутри страны.
"Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации - ред.), найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом", - добавил президент.
Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил о масштабах проблем с мобилизацией, отметив, что сейчас в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.
В то же время депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в Украине готовят изменения в подходах мобилизации и постепенную корректировку действующих процедур.
По словам Вениславского, одним из ключевых направлений будущих изменений должно стать увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить службу по контракту, что должно сделать прохождение службы более прогнозируемым для граждан.
Также Федоров сообщил, что Минобороны сейчас работает над комплексной реформой мобилизации, в ходе которой гражданам предложат системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны.