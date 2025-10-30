ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский сделал заявление об эффекте санкций и роли Китая в войне: что ждет Россию

Украина, Четверг 30 октября 2025 14:57
UA EN RU
Зеленский сделал заявление об эффекте санкций и роли Китая в войне: что ждет Россию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская разведка зафиксировала существенные убытки России от недавно введенных санкций. По прогнозам, потери государства только от ограничений против нефтяной отрасли могут превысить 50 миллиардов долларов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Есть первые детальные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами в подготовке новых санкций", - отметил президент.

По его словам, уже сейчас фиксируются существенные убытки России от примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагается, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год.

Впрочем, президент подчеркнул, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, и Украина уже имеет соответствующие сигналы.

Зеленский подчеркнул, что объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне.

"Также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций, и значительную часть наших предложений партнеры учитывают. Спасибо за это. Должны быть также полностью реализованы меры по российскому танкерному флоту, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе", - подчеркнул он.

Между тем руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил Зеленскому и о настроении и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против нашего государства.

"Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну. Будут соответствующие поручения нашим дипломатам на основе информации о встречах, которые состоялись на днях в регионе. Спасибо всем, кто помогает!", - добавил Зеленский.

Санкции против России

Напомним, что президент США Дональд Трамп 23 октября объявил о новом пакете жестких санкций против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть" вместе с их дочерними структурами.

Отныне любые финансовые операции с этими компаниями или их подразделениями запрещены.

Уже 27 октября российская нефтяная компания "Лукойл" сообщила о намерении избавиться от своих международных активов после введения санкций со стороны США и ряда других стран.

А вот вчера, 29 октября, танкер с российской нефтью "Фурия", следовавший в Индию, резко изменил курс и сейчас простаивает в Балтийском море.

Это сигнал, что новые санкции США уже начинают влиять на поставки российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине