Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський зробив нову заяву про "Томагавки" і натякнув на цілі в РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Данило Крамаренко

Президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення про постачання далекобійних ракет "Томагавк" до України. Але для них уже є потенційні цілі на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Fox News.

Зокрема, у президента запитали, чи схвалив поставки Трамп під час інтенсивних дводенних переговорів.

"Ми працюємо над цим. І я чекаю рішення президента. Так, звичайно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо", - відповів Зеленський.

Що стосується потенційних цілей для Tomahawk на російській території, то це будуть виключно військові цілі. Зокрема, ймовірно, нафтопереробні заводи.

"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас - це військові цілі", - натякнув президент.

За його словами, найважливіше - максимально знизити здатність Москви вести тривалу війну. Для цього він бачить два способи: натиснути на Володимира Путіна дипломатично або натиснути на полі бою.

"Але насамперед - це зниження можливостей Росії продовжувати війну. Йдеться тільки про військові цілі. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше цього тижня Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk практично ухвалено. Але зазначив, що спочатку має з'ясувати, по яких цілях завдаватимуться удари.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ заявили, що прямо зараз узгоджуються всі нюанси передачі далекобійних ракет.

За даними джерел РБК-Україна, днями під час телефонних розмов лідери обох країн предметно обговорювали можливість постачання "Томагавків".

А сьогодні президент Зеленський зазначив, що істерика в Москві з цієї теми дає зрозуміти, що тільки з передачею далекобійних ракет може спрацювати тиск на Путіна, щоб змусити його припинити війну.

