Зеленський зробив нову заяву про "Томагавки" і натякнув на цілі в РФ

Зокрема, у президента запитали, чи схвалив поставки Трамп під час інтенсивних дводенних переговорів.

"Ми працюємо над цим. І я чекаю рішення президента. Так, звичайно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо", - відповів Зеленський.

Що стосується потенційних цілей для Tomahawk на російській території, то це будуть виключно військові цілі. Зокрема, ймовірно, нафтопереробні заводи.

"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас - це військові цілі", - натякнув президент.

За його словами, найважливіше - максимально знизити здатність Москви вести тривалу війну. Для цього він бачить два способи: натиснути на Володимира Путіна дипломатично або натиснути на полі бою.

"Але насамперед - це зниження можливостей Росії продовжувати війну. Йдеться тільки про військові цілі. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - підкреслив Зеленський.