США не кажуть "ні". Україна погоджує всі нюанси передачі ракет Tomahawk, - МЗС

Україна, П'ятниця 10 жовтня 2025 19:20
США не кажуть "ні". Україна погоджує всі нюанси передачі ракет Tomahawk, - МЗС Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна бачить від США та вітає позитивні сигнали щодо надання ракет Tomahawk. Щодо нюансів використання цих ракет - зараз все узгоджується командами від двох країн.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Тихий нагадав, що Україна і раніше, за часів 46-го президента США Джозефа Байдена надавала запити на ракети Tomahawk. Але тоді Білий дім раз за разом відмовляв Києву.

"Зараз такої відповіді "ні" немає. Натомість є дуже детальна та активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет", - сказав він.

Тихий додав, що зараз є питання з боку ЗМІ - а саме технічні подробиці щодо використання Tomahawk. За його словами, усі технічні нюанси зараз вирішуються двома командами - від України та від США.

"Зараз українська та американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорюють всі ці нюанси, в яких формах, в яких комплектаціях ракети можуть бути надані Україні", - запевнив речник МЗС.

Tomahawk для України: що відомо

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено. Трамп зазначив, що в нього є кілька питань щодо ракет.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів.

В Росії відреагували на цю новину істерично, заявляючи про "сильний удар" для так званих "російсько-американських відносин". А російський диктатор Володимир Путін під час виступу в Душанбе 10 жовтня взагалі розповів анекдот - він заявив, що Росія планує посилювати свої системи протиповітряної оборони на тлі повідомлень США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

