Зеленський зробив гучну заяву щодо Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримав би військову операцію, спрямовану проти іранського режиму.
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Sky News, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Думаю, люди в Ірані шукають допомоги, щоб змінити нинішній режим, який відкрито хоче атакувати інші країни і завдає багато шкоди. Цей режим існує вже багато років. У людей немає жодних прав. Люди зникають. Людей убивають і страчують тисячами", - наголосив президент.
Він підкреслив, що підтримав би операцію, "спрямовану проти режиму, а не проти людей".
"Знаю, що США та іранський режим зараз ведуть переговори. Звісно, переговори - краще. Я можу так казати, бо ми у війні. Але не впевнений, що нинішній режим щиро поділяє цю ідею", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, видання WSJ опублікувало деталі третього раунду переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди. За даними джерел, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зажадали, щоб Іран знищив три основних своїх ядерних об'єкти та передав весь збагачений уран, що залишився, США.
Крім того, представники США додали, що будь-яка ядерна угода має діяти безстроково, а не припинити свою дію, як це було у випадку з договором, укладеним з колишнім американським президентом Бараком Обамою.
Іран зі свого боку відкинув ідею перенесення запасів урану за кордон, а також виступив проти припинення збагачення урану, демонтажу своїх ядерних об'єктів і постійних обмежень своєї ядерної програми.
У зв'язку з проблемними переговорами Дональд Трамп не виключає військового варіанту розв'язання питання. За даними Reuters, Вашингтон розглядає варіанти починаючи від точкових ударів - і до стратегії зміни режиму в Ірані.
Крім того, протягом останнього місяця США перекинули в регіон багато авіації, кораблів та іншої військової техніки.