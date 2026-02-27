RU

Война в Украине

Зеленский сделал громкое заявление по Ирану

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержал бы военную операцию, направленную против иранского режима.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Sky News, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Читайте также: Трамп назвал ключевую цель переговоров с Ираном

"Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы изменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Этот режим существует уже много лет. У людей нет никаких прав. Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что поддержал бы операцию, "направленную против режима, а не против людей".

"Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры - лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Но не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею", - заявил Зеленский.

Переговоры США и Ирана

Напомним, издание WSJ опубликовало детали третьего раунда переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. По данным источников, посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер потребовали, чтобы Иран уничтожил три основных своих ядерных объекта и передал весь оставшийся обогащенный уран США.

Кроме того, представители США добавили, что любое ядерное соглашение должно действовать бессрочно, а не прекратить свое действие, как это было в случае с договором, заключенным с бывшим американским президентом Бараком Обамой.

Иран со своей стороны отверг идею переноса запасов урана за границу, а также выступил против прекращения обогащения урана, демонтажа своих ядерных объектов и постоянных ограничений своей ядерной программы.

В связи с проблемными переговорами Дональд Трамп не исключает военного варианта решения вопроса. По данным Reuters, Вашингтон рассматривает варианты начиная от точечных ударов - и до стратегии смены режима в Иране.

Кроме того, в течение последнего месяца США перебросили в регион много авиации, кораблей и другой военной техники.

