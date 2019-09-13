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Рада планирует устранить барьеры для реализации концессионных проектов

Новости » Политика    13.09.2019 - 13:56
Рада планирует устранить барьеры для реализации концессионных проектов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроектом вносятся изменения в более 30 законодательных актов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1046 "О концессии", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона проголосовали 293 нардепа.

Проектом предлагается усовершенствовать правовое регулирование концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины и развитие инфраструктуры, четкий механизм выбора концессионера и подготовку к реализации качественных проектов на условиях концессии, которые будут соответствовать международной практике.

Законопроектом вносятся изменения в более 30 законодательных актов Украины с целью приведения их в соответствие с положениями законопроекта и устранения барьеров для реализации концессионных проектов. То есть, документ призван обеспечить систематизацию действующих нормативно-правовых актов, регулирующих осуществления концессионной деятельности, гармонизацию законодательства о концессиях с законодательством о государственно-частном партнерстве, имплементацию основных принципов осуществления концессий и ГЧП в соответствии с правом ЕС и четкое регулирование всех аспектов концессионной деятельности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 октября 2019 года принять закон о концессии.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле комитет по вопросам экономической политики рекомендовал Верховной раде 8 созыва принять проект закона №8125 о концессии во втором чтении. Однако документ так и не был рассмотрен во втором чтении.

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