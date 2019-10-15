В ЕБРР заявили, что пересмотр зеленого тарифа нанесет ущерб Украине и отпугнет инвесторов

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В ЕБРР прокомментировали ситуацию вокруг зеленого тарифа

Украина выплатит по решениям международных судов значительно больше средств, чем хотят сэкономить инициаторы пересмотра зеленого тарифа. Об этом заявила старший банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина, передает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Она напомнила, что некоторые страны осуществили ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа и получили судебные иски в международный арбитраж, которые проиграли.

"Были случаи. Но затем платежи по международным арбитражам превысят те суммы, которые они сейчас сэкономят. Тогда какой смысл даже с точки зрения расчетов это делать?", - заявила Еремина.

Она выразила надежду, что инициатива представителей украинской власти снизить зеленый тариф не будет реализована и иностранных инвесторов не испугал процесс обсуждения такой возможности.

"Я надеюсь, что еще инвесторы не отвернулись от Украины и осторожно смотрят в нашу сторону. Я надеюсь, просто не произойдет каких-то кардинальных шагов и что диалог будет эффективен, и представители комитета услышат аргументы, которые фактически работают в интересах Украины и всех жителей этой страны", - отметила Еремина.

Ранее председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ретроспективный пересмотр зеленых тарифов спровоцирует судебные иски от компаний, которые получили их согласно закону, а также негативно повлияет на развитие зеленой энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом.

Напомним, комитет ВР по энергетике и ЖКУ под председательством Андрея Геруса предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение зеленых тарифов стабильными до 2030 года.