Зеленський змінив заступника командувача Нацгвардії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Президент сьогодні, 3 червня, підписав два укази про кадрові зміни у керівництві Національної гвардії України.

Відповідно до указу №469/2026, з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Олексія Осипенка.

Іншим указом - №470/2026 - глава держави призначив Олега Мироненка новим заступником командувача НГУ.

Обидва укази набрали чинності з дня їх опублікування.

Що відомо про Олега Мироненка

Олег Мироненко - командир 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина". Він став на захист України ще у 2014 році.

Тоді військовий брав участь у звільненні будівлі Харківської обласної державної адміністрації від проросійських сил, а також виконував бойові завдання на сході країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мироненко брав участь в обороні Київської області. Згодом він виконував бойові завдання під час контрнаступальних дій українських сил на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

За роки служби Мироненко був відзначений низкою державних нагород. Він є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами "За мужність" II та III ступенів.

У 2025 році президент надав Мироненку звання Героя України.