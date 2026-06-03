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Зеленський змінив заступника командувача Нацгвардії

15:20 03.06.2026 Ср
2 хв
Хто отримав посаду в НГУ?
aimg Тетяна Степанова
Зеленський змінив заступника командувача Нацгвардії Фото: Олег Мироненко (facebook.com/ZabolotNAtalia)
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Президент Володимир Зеленський призначив Героя України, командира 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Президент сьогодні, 3 червня, підписав два укази про кадрові зміни у керівництві Національної гвардії України.

Відповідно до указу №469/2026, з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Олексія Осипенка.

Іншим указом - №470/2026 - глава держави призначив Олега Мироненка новим заступником командувача НГУ.

Обидва укази набрали чинності з дня їх опублікування.

Що відомо про Олега Мироненка

Олег Мироненко - командир 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина". Він став на захист України ще у 2014 році.

Тоді військовий брав участь у звільненні будівлі Харківської обласної державної адміністрації від проросійських сил, а також виконував бойові завдання на сході країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мироненко брав участь в обороні Київської області. Згодом він виконував бойові завдання під час контрнаступальних дій українських сил на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

За роки служби Мироненко був відзначений низкою державних нагород. Він є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами "За мужність" II та III ступенів.

У 2025 році президент надав Мироненку звання Героя України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова - Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка.

Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень після обговорення з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

За його словами, це має на меті підвищення ефективності управління та покращення взаємодії між урядом і парламентом.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі були розглянутиі кадрові питання, які потребують швидкого реагування. Очікується, що найближчим часом Кабмін оновить частину заступників міністрів.

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